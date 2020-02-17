Bayrampaşalı minikler doyasıya eğlendi - Son Dakika

Bayrampaşa Belediyesi'nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında organize ettiği tiyatro oyunu ile çocuklar doyasıya eğlendi.



Bayrampaşa Belediyesi, kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin kültür salonunda çocuklar için 'Eşek Kulaklı Memiş' isimli tiyatro oyunu düzenledi. Oyuna yoğun ilgi gösteren minikler büyük mutluluk yaşadı. Program boyunca doyasıya eğlenen çocukları Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de yalnız bırakmayarak onların sevincine ortak oldu.



Çocukları eğlendirmek ve mutlu etmek için yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Başkan Aydıner, "Geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımızın her zaman mutlu olmasını arzu ediyoruz. Çünkü onlar mutlu olursa biz de mutlu oluruz. Sahnelediğimiz oyun ile yavrularımızın büyük mutluluk yaşadığını görmek bizleri de çok mutlu etti" dedi. - İSTANBUL