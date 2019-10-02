Son Dakika Haberleri: Bayrampaşalı şehidin ismi ölümsüzleşti
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Bayrampaşalı şehidin ismi ölümsüzleşti

1 saat önce

Hain terör saldırısında şehit olan Piyade Çavuş Bayrampaşalı Fehmi Barçın'ın ismi, Kocatepe Mahallesi'ndeki bir alt geçide verildi.

Bayrampaşalı şehidin ismi ölümsüzleşti, System.String[]

Hain terör saldırısında şehit olan Piyade Çavuş Bayrampaşalı Fehmi Barçın'ın ismi, Kocatepe Mahallesi'ndeki bir alt geçide verildi. Şehidin doğum gününde yapılan isim değişikliği sırasında konuşan Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Vatanımız için toprağa düşmüş aziz şehitlerimiz için ne yaparsak yapalım onlara olan borcumuzu asla ödeyemeyiz" dedi.


Kayseri'de 2016 yılında düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan Piyade Çavuş Bayrampaşalı Fehmi Barçın'ın ismi Kocatepe Mahallesi'ndeki bir alt geçide verildi. Şehidin doğum gününde yapılan isim değişikliği sırasında Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in yanı sıra AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Gemici, Can Gökhan Balekoğlu, Naser Şimşek ile Fehmi Barçın'ın babası Bahri Barçın, annesi Ayşe Barçın, Vatan Şehitleri ve Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Aytulu Kirazaldı da hazır bulundu.


"Şehitlerimize borcumuzu asla ödeyemeyiz"


Şehitlik makamının Allah katında en yüce makamlardan biri olduğunu belirten Başkan Aydıner, "Vatanımız için toprağa düşmüş aziz şehitlerimiz için ne yaparsak yapalım onlara olan borcumuzu asla ödeyemeyiz. Fehmi Barçın kardeşimize ve aziz şehitlerimizin tümüne Yüce Allah'tan rahmet, kederleri hiç dinmeyen ailelerine de sabırlar diliyorum. Dünden bugüne şanlı bayrağımız için canını feda eden kahramanlarımızın ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi. - İSTANBUL

Kocatepe, Piyade, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:43 Kaynak: İHA
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