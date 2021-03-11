Bayrampşa'ya yeni gençlik merkezi ve yüzme havuzu - Son Dakika

Bayrampşa'ya yeni gençlik merkezi ve yüzme havuzu

11.03.2021 09:16
Bayrampşa'ya yeni gençlik merkezi ve yüzme havuzu, System.String[]

Bayrampaşa'ya yeni bir gençlik merkezi ve yüzme havuzu yapılması için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Bayrampaşa Belediyesi arasında ortak protokol imzalandı.

Bayrampaşa'ya yeni bir gençlik merkezi ve yüzme havuzu yapılması için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Bayrampaşa Belediyesi arasında ortak protokol imzalandı. İmzalarını Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'in imza attığı protokolle her 2 projenin de en kısa sürede hayata geçirilmesi planlanıyor.

Bayrampaşa Belediyesi, ilçenin çehresini değiştirecek 2 yeni proje için harekete geçti. Projelerin hayata geçirilmesi için belediye ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında ortak protokol imzalandı. İmzalarını Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'in attığı protokol çerçevesinde, Yahya Kemal Parkı'na 2 katlı modern gençlik merkezi; Semih Erden Spor Salonu'nun yanındaki, daha önce kamulaştırılması yapılan, alana da yarı olimpik, 5 kulvardan oluşan kapalı yüzme havuzu yapılacak. Mimari çizimleri hazırlanan ve maliyet hesapları yapılan projelerin en kısa sürede hayata geçirilmesi planlanıyor.

"Her şey söz verdiğimiz gibi"

Projelere sağladığı destek için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür eden Başkan Atila Aydıner, "Halkımıza verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bizde her şey söz verdiğimiz gibi ilerliyor. Seçimden önce yeni bir gençlik merkezi ve kapalı yüzme havuzu yapmak için söz vermiştik. Bugün bu sözlerimizi de tutuyor ve mimari çizimleri hazırlanan projelerimizin inşaatlarını en kısa sürede başlatıyoruz. Halkımız ve ilçemiz için hayırlı olsun" dedi. - İSTANBUL

Bayrampşa'ya yeni gençlik merkezi ve yüzme havuzu
Bayrampşa'ya yeni gençlik merkezi ve yüzme havuzu
Bayrampşa'ya yeni gençlik merkezi ve yüzme havuzu
Bayrampşa'ya yeni gençlik merkezi ve yüzme havuzu
Bayrampşa'ya yeni gençlik merkezi ve yüzme havuzu
Bayrampşa'ya yeni gençlik merkezi ve yüzme havuzu
Bayrampşa'ya yeni gençlik merkezi ve yüzme havuzu

Atila Aydıner, Bayrampaşa, Spor Toto, Yüzme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayrampşa'ya yeni gençlik merkezi ve yüzme havuzu - Son Dakika


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