Son Dakika Haberleri: Bayramşa'da 'kapı kapı' geri dönüşüm
Son Dakika Güncel Bayramşa'da 'kapı kapı' geri dönüşüm - Son Dakika

Bayramşa'da 'kapı kapı' geri dönüşüm

6 saat önce

Bayrampaşa Belediyesi, alanında uzman ekiplerle ambalaj atığı toplama, ayrıştırma ve geri dönüşüm konularını kapı kapı dolaşarak vatandaşlara anlatıyor.

Bayramşa'da 'kapı kapı' geri dönüşüm, System.String[]

Bayrampaşa Belediyesi, alanında uzman ekiplerle ambalaj atığı toplama, ayrıştırma ve geri dönüşüm konularını kapı kapı dolaşarak vatandaşlara anlatıyor.


Bayrampaşa Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile ÇEVKO Vakfı'nın ortaklaşa düzenlediği proje kapsamında, alanında uzman ekipler, ambalaj atıklarının toplanması ve ekonomiye kazandırılmasının önemini vatandaşlara kapı kapı dolaşarak anlatıyor. 9 kişilik bir ekiple Cevatpaşa Mahallesi'nde başlatılan uygulamanın ilçedeki diğer mahalleleri de kapsayacak şekilde yapılması planlanıyor. Evlerden daha fazla atık toplanması ve bunların ekonomiye kazandırılması amaçlanan uygulama ile bir ay içinde yaklaşık 60 bin konuttaki sakinlerin bilgilendirilmesi hedefleniyor. - İSTANBUL

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:25 Kaynak: İHA
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