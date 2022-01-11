Üye Girişi
SİVAS'TA BAZ İSTASYONLARINDAN AKÜ ÇALAN 6 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

SİVAS'TA BAZ İSTASYONLARINDAN AKÜ ÇALAN 6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

11.01.2022 11:41

SİVAS'ın Kangal ilçesinde baz istasyonlarından akü çalan 6 şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

SİVAS'ın Kangal ilçesinde baz istasyonlarından akü çalan 6 şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Kangal ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 12 Ekim 2021 tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında nitelikli hırsızlık suçunu örgütlü olarak işledikleri belirlenen 6 şüpheli tespit edildi. İlçede bulunan bazı baz istasyonlarından akü hırsızlığı yaptığı belirlenen 6 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda piyasa değeri 40 bin TL olan 8 akü ele geçirildi. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

SİVAS'TA BAZ İSTASYONLARINDAN AKÜ ÇALAN 6 ŞÜPHELİ YAKALANDI
SİVAS'TA BAZ İSTASYONLARINDAN AKÜ ÇALAN 6 ŞÜPHELİ YAKALANDI
SİVAS'TA BAZ İSTASYONLARINDAN AKÜ ÇALAN 6 ŞÜPHELİ YAKALANDI
SİVAS'TA BAZ İSTASYONLARINDAN AKÜ ÇALAN 6 ŞÜPHELİ YAKALANDI
SİVAS'TA BAZ İSTASYONLARINDAN AKÜ ÇALAN 6 ŞÜPHELİ YAKALANDI
SİVAS'TA BAZ İSTASYONLARINDAN AKÜ ÇALAN 6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

YORUMLAR
500

Jandarma, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİVAS'TA BAZ İSTASYONLARINDAN AKÜ ÇALAN 6 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika


Ahmet Çalık imza töreninde mutluluğunu bu sözlerle paylaşmıştı: Çok mutluyum, umarım her şey güzel devam eder Ahmet Çalık imza töreninde mutluluğunu bu sözlerle paylaşmıştı: Çok mutluyum, umarım her şey güzel devam eder         
11:42
19 yaşındaki genç, "Ehliyet alamadın" diye kızan babasının boğazını maket bıçağıyla kesti 19 yaşındaki genç, "Ehliyet alamadın" diye kızan babasının boğazını maket bıçağıyla kesti         
11:40
Ahmet Çalık'ın ölümü geçmişte tartışma yaşadığı hocası Yılmaz Vural'ı da yıktı: Kendi evladım ölmüş kadar üzüldüm Ahmet Çalık'ın ölümü geçmişte tartışma yaşadığı hocası Yılmaz Vural'ı da yıktı: Kendi evladım ölmüş kadar üzüldüm         
11:36
Bakan Yanık'a soruldu! Kadın pedi ve çocuk bezleri ile ilgili çalışma geliyor! Bakan Yanık'a soruldu! Kadın pedi ve çocuk bezleri ile ilgili çalışma geliyor!         
11:27
Galatasaray'dan vefalı paylaşım! Sarı kırmızılılar Ahmet Çalık'a bu sözlerle veda etti Galatasaray'dan vefalı paylaşım! Sarı kırmızılılar Ahmet Çalık'a bu sözlerle veda etti         
11:15
Hem suçlu hem güçlü! Marmaray'da maske takmayan kadınlar, herkesi çileden çıkardı! Dava açacaklarmış Hem suçlu hem güçlü! Marmaray'da maske takmayan kadınlar, herkesi çileden çıkardı! Dava açacaklarmış         
10:43
Son dakika: Kasım ayında cari denge açığı 2.6 milyar dolar oldu Son dakika: Kasım ayında cari denge açığı 2.6 milyar dolar oldu         
10:17
Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar         
09:52
"Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü         
08:32
Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor         
08:31
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...         
07:50
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
07:48
Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi         
07:32
Karadeniz'de Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı Karadeniz'de Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı         
21:50
Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı         
18:26
Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü! Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü!         
14:22
Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır         
13:59

Son Dakika Haberleri
11:41 Ahmet Çalık imza töreninde mutluluğunu bu sözlerle paylaşmıştı: Çok mutluyum, umarım her şey güzel devam eder
11:40 19 yaşındaki genç, "Ehliyet alamadın" diye kızan babasının boğazını maket bıçağıyla kesti
11:39 Güne yükselişle başlayan dolar 13,87'ye yükseldi
11:36 Ahmet Çalık'ın ölümü geçmişte tartışma yaşadığı hocası Yılmaz Vural'ı da yıktı: Kendi evladım ölmüş kadar üzüldüm
11:27 Bakan Yanık'a soruldu! Kadın pedi ve çocuk bezleri ile ilgili çalışma geliyor!
11:15 Trafik kazasında yaşamını yitiren futbolcu Ahmet Çalık'tan geriye mutlu anlarla dolu bu video kaldı
11:14 Galatasaray'dan vefalı paylaşım! Sarı kırmızılılar Ahmet Çalık'a bu sözlerle veda etti
11:13 Kocasının kendisini aldattığını düşünen kadın, apartmanın kamerasını izleyince kahroldu
11:03 Son dakika! Bahçeli'den teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li için sert sözler: AYM görevini bir an önce yapmalıdır
10:56 Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kaza yerinden ilk görüntüler geldi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 11:49:28. #1.13#
SON DAKİKA: SİVAS'TA BAZ İSTASYONLARINDAN AKÜ ÇALAN 6 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement