SİVAS'TA BAZ İSTASYONLARINDAN AKÜ ÇALAN 6 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

SİVAS'ın Kangal ilçesinde baz istasyonlarından akü çalan 6 şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Kangal ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 12 Ekim 2021 tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında nitelikli hırsızlık suçunu örgütlü olarak işledikleri belirlenen 6 şüpheli tespit edildi. İlçede bulunan bazı baz istasyonlarından akü hırsızlığı yaptığı belirlenen 6 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda piyasa değeri 40 bin TL olan 8 akü ele geçirildi. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.