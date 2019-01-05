Son Dakika Haberleri: Baz İstasyonlarından Hırsızlık Yapan 2 Kişi Tutuklandı

Baz İstasyonlarından Hırsızlık Yapan 2 Kişi Tutuklandı

42 dakika önce

Uşak ve Kütahya'daki baz istasyonlarından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Baz İstasyonlarından Hırsızlık Yapan 2 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Uşak ve Kütahya'daki baz istasyonlarından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Yoncalı, Çınarcık, Güre, Paşacıoğlu köyleri ile Kütahya'nın Gediz ilçesindeki baz istasyonlarından akü ve kablo çalındığı ihbarları üzerine harekete geçti.

Ekipler, çalışma sonucu hırsızlık olayına karıştığı belirlenen Z.E. (28) ve M.A. (35) ile çalıntı malları satın aldığı öne sürülen S.B'yi (31) gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çalıntı olduğu değerlendirilen toplam 36 baz istasyonu aküsü, 9 otomobil aküsü ile 400 kilo bakır kablo bulundu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.B. salıverilirken, Z.E. ve M.A. mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:46 Kaynak: AA

Uşak, Kütahya, Güncel
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