Son Dakika Haberleri: Baz istasyonlarından hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı
Son Dakika Güncel Baz istasyonlarından hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Baz istasyonlarından hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Göksun, Afşin ve Elbistan ilçelerinde telefon baz istasyonlarından akü ve jeneratörler çalan 4 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Göksun, Afşin ve Elbistan ilçelerinde telefon baz istasyonlarından akü ve jeneratörler çalan 4 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Farklı tarihlerde Göksun, Afşin ve Elbistan ilçelerindeki baz istasyonlarından hırsızlık olayları üzerine Göksun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı.

Olayların birbiriyle bağlantılı olduğunu belirleyen ekipler, hırsızlıkta kullanılan iki aracın izine ulaştı.

Daha sonra Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve MOBESE kameralarını inceleyen ekipler, olayın şüphelilerinin M.A, E.Y, A.A ve İ.A. olduğunu belirledi.

Elbistan ilçesinde adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, baz istasyonlarına ait olduğu belirlenen jeneratör ile akülere ait olduğu değerlendirilen kutup başlarının muhafazasını sağlayan 72 plastik kapak ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Baz istasyonlarından hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı

Jandarma, Elbistan, Göksun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 06:08 Kaynak: AA
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