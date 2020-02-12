Baz istasyonu arızalanınca vatandaşlar mağdur oldu - Son Dakika
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Baz istasyonu arızalanınca vatandaşlar mağdur oldu

6 saat önce

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir GSM firmasına ait baz istasyonunun arızalanması nedeniyle vatandaşlar yüksek yerlere çıkarak telefonla konuşabiliyor.

Baz istasyonu arızalanınca vatandaşlar mağdur oldu, System.String[]

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir GSM firmasına ait baz istasyonunun arızalanması nedeniyle vatandaşlar yüksek yerlere çıkarak telefonla konuşabiliyor.


Yeşilyurt ilçesi Salkonak Mahallesi'nde yaşanan baz istasyonu arızası nedeniyle telefonlarının çekmediğini ifade eden mahalle sakinleri, Elazığ depreminde de telefonla kimseye ulaşamadıklarını söyledi. Mahallelerine yakın bir bölgede baz istasyonu olduğunu ancak arızalandığını dile getiren vatandaşlar, kendileri ile birlikte bölgedeki 4 mahallede de aynı sıkıntının yaşandığını belirtti. Şehirdeki akrabaları ile görüşmek için çoğu kez yüksek bir tepeye ya da ağaca çıktıklarını ifade eden vatandaşlar, acil durumlarda ise kimseye ulaşamamanın sıkıntısını yaşadıklarını dile getirdi. Elazığ Sivrice depreminde de Malatya'da yaşayan akrabalarına bir türlü ulaşamamanın sıkıntısını yaşadıklarını belirten vatandaşlar, yetkililerden bu sorunlarına bir çözüm bulunmasını istedi.


Salkonak Mahallesi Muhtarı Abuzer Doğan, kısa süre önce baz istasyonunun tamir edildiğini ancak yeniden arızalandığını belirterek sorunlarına çözüm bulunmasını istedi. - MALATYA

Yeşilyurt, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:25 Kaynak: İHA
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