Baz istasyonu hırsızları yakalandı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Bozova, Suruç, Halfeti ve Birecik ilçelerindeki bazı baz istasyonlarını yerinden söküp çaldıkları belirlenen 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Bozova, Suruç, Halfeti ve Birecik ilçelerindeki bazı baz istasyonlarının çeşitli parçalarını yerinden söken A.K. (38) ve M.K. (35) Birecik İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından suçüstü yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA