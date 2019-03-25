Baz İstasyonu Konteynerlerinden Akü Hırsızlığı İddiası

Adapazarı ilçesinde baz istasyonu konteynerlerinden akü çaldığı iddia edilen kişi tutuklandı.

Adapazarı ilçesinde baz istasyonu konteynerlerinden akü çaldığı iddia edilen kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, GSM şirketlerine ait baz istasyonu konteynerlerinden akü çalan B.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.



Ekipler, hırsızlık suçundan kaydı olan B.D'yi olaylarda kullandığı kamyonetle Kaynarca ilçesinde yakaladı.



Kamyonette yapılan aramada, kabin açmada kullanılan aparatlar ele geçirildi.



Gözaltına alınan B.D, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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