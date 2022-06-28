Baz istasyonuna çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs 30 saat sonra gazlı içecek ile ikna edildi... Vatandaşlar o anları dondurma yiyerek izledi

ANTALYA Antalya'da AVM ve kolejin reklam tabelasının ardından dün gece 60 metrelik baz istasyonuna 3. kez intihar girişiminde bulunmak için çıkan şahıs, adeta rekor kırarak 30 saat sonra gazlı içecek ile ikna edildi.

Edinilen bilgiye göre, dün gece sabah saat 04.00 sırasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali içindeki baz istasyonuna çıkan bir şahsı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede şahsın, geçtiğimiz cumartesi günü önce bir AVM'ye ardından, kolejin çatısına ve reklam tabelasına çıkan Yusuf Ç. olduğu belirlendi. Ekiplerin ikna çabalarına yanıt vermeyen Yusuf Ç., baz istasyonunun en uç noktasına kadar çıktı. Burada uykuya geçen Yusuf Ç., sabaha kadar uyudu. Havanın aydınlanmasıyla kendine gelen şahsı, polis ekipleri ikna etmek için yine çaba sarf etmeye başladı.

Dondurma yiyerek adeta film izler gibi yaşananları izlediler

Olayı merak eden çok sayıda vatandaş ise baz istasyonuna gelerek çalışmaları dört gözle izledi. Vatandaş, zaman zaman 60 metrelik baz istasyonun zirvesinde bulunan şahsa kokoreç ve yemek teklif etti. Bazı kişilerin ise dondurma yiyerek adeta film izler gibi yaşananları izlemesi ise şaşkınlık oluşturdu. Şahıs ekiplerin dün verdiği mücadeleye cevap vermeyerek bu gece de baz istasyonun zirvesinde sabahladı.

Gazlı içecek ile ikna edilip aşağı indirildi

Sabah saatlerinde gelen polis ve itfaiye ekipleri ise yeniden ikna çalışmasına başladı. Şahıs adeta rekor kırarak 30 saat sonra gazlı içecek ile ikna edilip aşağı indirildi. İfadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.