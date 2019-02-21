Son Dakika Haberleri: Baz İstasyonunda Sabotaj Gibi Hırsızlık

Baz İstasyonunda Sabotaj Gibi Hırsızlık

51 dakika önce

Tokat'ın Zile ilçesinde cep telefonu operatörlerine ait ortak baz istasyonundaki aküleri çalan 4 kişi yakalandı.

Baz İstasyonunda Sabotaj Gibi Hırsızlık, System.String[]
Tokat'ın Zile ilçesinde cep telefonu operatörlerine ait ortak baz istasyonundaki aküleri çalan 4 kişi yakalandı. Olaya karışan şüphelilerden 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Zile ilçesinde cep telefonu operatörlerine ait ortak baz istasyonlarının enerjisini besleyen aküler çalındı. Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, iletişimi sekteye uğratan, yatırım maliyeti 50 bin lira olan aküleri çalan 4 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler ilk ifadelerinin ardından Zile adliyesine sevk edildi. Yapılan adli işlemlerin ardından 4 şüpheliden 1'isinin tutuklanarak Zile M tipi kapalı cezaevine gönderildiği öğrenilirken, ele geçirilen aküler firma yetkililerine teslim edildi. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:36 Kaynak: İHA

Tokat, Zile, 3. Sayfa
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