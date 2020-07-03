Baz istasyonundan 16 akü çalıp hurdacıya sattı - Son Dakika

Baz istasyonundan 16 akü çalıp hurdacıya sattı

Baz istasyonundan 16 akü çalıp hurdacıya sattı Jandarma ekipleri tarafından yakalanan hırsız adliyeye sevk edildi Silivri'de baz istasyonundan 16 aküyü çalıp Büyükçekmece'de bulunan bir hurdacıya satan hırsız jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Baz istasyonundan 16 akü çalıp hurdacıya sattı

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Jandarma ekipleri tarafından yakalanan hırsız adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Silivri'de baz istasyonundan 16 aküyü çalıp Büyükçekmece'de bulunan bir hurdacıya satan hırsız jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Markaları ve seri numaraları silinmiş 639 adet akü ile çok sayıda çalıntı kablo ve malzeme ele geçirilirken, şüpheli Ş.E. adli makamlara sevk edildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silivri Ortaköy mahallesinde bir baz istasyonundan araçla yapılan akü hırsızlığı olayını titiz bir çalışmayla aydınlattı. Ekipler yaptıkları şok baskınlarla şüpheliyi yakaladı. Baskında; markaları ve seri numaraları silinmiş adet akü ile çok sayıda çalıntı kablo ve malzeme ele geçirildi. Yapılan çalışmalarla faili meçhul olay aydınlatılırken, şüpheli Ş.E. adli makamlara sevk edildi.

İstanbul il Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silivri Ortaköy Mahallesindeki bir baz istasyonunda bulunan 16 akünün çalındığı bilgisini aldı. İhbarı değerlendiren jandarma ekipleri harekete geçti. Olay yerinde incelemelerde bulunan ve hırsızlık olayına dair bir iz arayan Jandarma ekipleri, civarda bulunan kamera kayıtlarını da mercek altına aldı. Kamera görüntülerini tek tek inceleyen ekipler; beyaz renkli kapalı kasa bir aracın baz istasyonuna yanaştığı ve baz istasyonundaki aküleri alarak araca yüklediği tespit etti.

Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından hırsızlık olayının gerçekleştiği bölgeden geçen tüm araçlar tek tek incelendi. Saatler süren titiz çalışma neticesinde hırsızlık olayında kullanıldığı değerlendirilen araç ile sürücüsünün kimliği ve eşkali belirlendi. Söz konusu aracı teknik ve fiziki takibe alan ekipler, Ş.E. isimli şüpheliyi Küçükçekmece Cennet Mahallesinde kıskıvrak yakaladı. Araçta yapılan aramada; suçta kullanıldığı değerlendirilen spiral kesme makinesi bulundu.

Faili meçhul hırsızlık olayları aydınlatıldı

Gözaltına alınan Ş.E. sorgusunda baz istasyonundan aküleri çaldığını ve Büyükçekmece'de bulunan bir hurdacıya sattığını itiraf etti. Elde edilen bilgiler ve Ş.E.'nin ifadeleri doğrultusunda Büyükçekmece'deki depo olarak kullanılan adreste Jandarma ekiplerince yapılan aramalarda; markaları ve seri numaraları silinmiş 623 adet akü, 14 adet Jumper adı verilen kablo, 8 optik kablo, 1 adet akü şarj cihazı, 1 adet kurusıkı tabanca, 7 adet akü kablosu, 1 adet akü atlama aparatı, 2 adet yeşil renkli reflektif ve 9 adet sinyal cihazı ele geçirildi. Ele geçirilen toplam 639 akü Yediemin'e teslim edildi. Şüpheli Ş.E.'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

Büyükçekmece, Jandarma, Silivri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 10:36 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Baz istasyonundan 16 akü çalıp hurdacıya sattı - Son Dakika
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