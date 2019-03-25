Baz İstasyonundan Akü Çalan Hırsız Yakalandı
1 saat önce
GSM şirketlerine ait baz istasyon konteynerlarından çok sayıda akü çalınmasına ilişkin Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyon sonucu bir kişiyi yakaladı.
GSM şirketlerine ait baz istasyon konteynerlarından çok sayıda akü çalınmasına ilişkin Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyon sonucu bir kişiyi yakaladı.
Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesinde bulunan GSM şirketlerine ait baz istasyon konteynerlarından akü çalınmasına dair Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro amirliği ekipleri çalışma başlattı. Kaynarca ilçesinde kamyoneti ile beraber yakalanan B.D'nin araştırmalar sonucu hırsızlık suçundan daha öncede kaydı olduğu belirlendi. Komyenette yapılan aramalarda kabin açmada kullanılan çok sayıda aparat ele geçirildi. Yakalanan B.D, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Adli mercilerce tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:56 Kaynak: İHA
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