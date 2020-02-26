Baz istasyonundan akü çalmak isteyen hırsızlar suçüstü yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Baz istasyonundan akü çalmak isteyen hırsızlar suçüstü yakalandı - Son Dakika

Baz istasyonundan akü çalmak isteyen hırsızlar suçüstü yakalandı

6 saat önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir baz istasyonundan akü çalmaya çalışan 2 şüpheli, suçüstü yakalanarak tutuklandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir baz istasyonundan akü çalmaya çalışan 2 şüpheli, suçüstü yakalanarak tutuklandı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konakoğlu Mahallesi'ndeki bir binanın üst katında bulunan baz istasyonunda şüpheli kişilerin olduğu ihbarı üzerine adrese gitti.

Ekipler, baz istasyonundan 8 aküyü sökerken şüpheliler H.N.Ç. ve Y.E.Y'yi yakaladı.

H.N.Ç. ve Y.E.Y'nin, iki farklı baz istasyonu akü hırsızlığının da şüphelileri olduğu belirlendi.

Zanlıların 3 farklı olayda çaldığı toplam 20 akü polis ekiplerince şirketlere teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.

Baz istasyonundan akü çalmak isteyen hırsızlar suçüstü yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Ceyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:23 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

34 farklı suç kaydından 10 yıldır aranan firari kadın yakalandı
Deniz ulaşımına fırtına engeli! Çanakkale'ye bazı seferler iptal edildi 4 terör örgütü mensubu ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu MEB, okullarda uygulanacak koronavirüs tedbirlerini sosyal medyadan paylaştı

Son Dakika Haberleri
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?
17:48 Beren Saat'ten ilginç doğum günü mesajı: Kırıldım, bağışladım
17:42 Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk: Çok acelem var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 20:43:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Baz istasyonundan akü çalmak isteyen hırsızlar suçüstü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]