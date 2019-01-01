Son Dakika Haberleri: Baz İstasyonundan Akü Hırsızlığına 3 Gözaltı

Baz İstasyonundan Akü Hırsızlığına 3 Gözaltı

39 dakika önce

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde GSM firmasına ait baz istasyonundan akü hırsızlığı yapan 3 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

Baz İstasyonundan Akü Hırsızlığına 3 Gözaltı, System.String[]
AYDIN'ın İncirliova ilçesinde GSM firmasına ait baz istasyonundan akü hırsızlığı yapan 3 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

Dün gece otomobille Sınırteke Mahallesi'ndeki GSM firmasına ait baz istasyonuna gelerek kapıyı kıran F.A., A.E. ve M.C.Ö. içeri girdi. Şüpheliler baz istasyonunda bulunan 12 aküyü alarak otomobille kaçtı. Sabah mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, çevredeki mobese kameralarını inceleyerek, otomobilin plakasını belirledi. Şüphelilerin Germencik ilçesine bağlı kırsal Kızılcagedik Mahallesi'ne gittiğini tespit eden jandarma ekipleri, otomobili, içindeki akülerle birlikte park halinde buldu. Baz istasyonunun akülerini çaldıkları iddia edilen F.A., A.E. ve M.C.Ö. ise mahallede bir evde yakalandı. Hırsızlık şüphelilerinin, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:08 Kaynak: DHA

İncirliova, Aydın, Jandarma, 3. Sayfa
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