Son Dakika Haberleri: Baz İstasyonundan Akü Hırsızlığına 3 Gözaltı (2)

Baz İstasyonundan Akü Hırsızlığına 3 Gözaltı (2)

1 saat önce

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDIAydın'ın İncirliova ilçesinde GSM firmasına ait baz istasyonundan akü hırsızlığı yaptıkları iddia edilen F.A., A.E. ve M.C.Ö., sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.

Baz İstasyonundan Akü Hırsızlığına 3 Gözaltı (2), System.String[]
ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Aydın'ın İncirliova ilçesinde GSM firmasına ait baz istasyonundan akü hırsızlığı yaptıkları iddia edilen F.A., A.E. ve M.C.Ö., sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:33 Kaynak: DHA

Aydın, İncirliova, Güncel
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