Baz İstasyonundan Akü Hırsızlığına 3 Gözaltı (2)
1 saat önce
ŞÜPHELİLER TUTUKLANDIAydın'ın İncirliova ilçesinde GSM firmasına ait baz istasyonundan akü hırsızlığı yaptıkları iddia edilen F.A., A.E. ve M.C.Ö., sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.
ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI
Aydın'ın İncirliova ilçesinde GSM firmasına ait baz istasyonundan akü hırsızlığı yaptıkları iddia edilen F.A., A.E. ve M.C.Ö., sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:33 Kaynak: DHA
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