Baz istasyonundan çalınan jeneratör internette satılacakken bulundu - Son Dakika

Batman'da düzenlenen operasyonda, bir GSM şirketine ait baz istasyonundan çalınan jeneratör internette satılmaya çalışılırken bulundu, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Binatlı köyünde, bir GSM şirketine ait baz istasyonundan jeneratör çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Tespit edilen şüpheli A.E'nin ikinci el eşya alım satımı yapılan bir internet sitesinde jeneratörü satmaya çalıştığı belirlendi.

Düzenlenen operasyonda A.E. yakalandı, çalınan jeneratör bulundu.

A.E'nin ilk ifadesinde jeneratörü Y.G. ve F.Ö'den aldığını belirtmesi üzerine bu kişiler de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.E. hakkında suç eşyasını satın almak suçundan işlem yapıldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Y.G. tutuklandı, F.Ö. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.