Baz İstasyonundan Hırsızlığa Suçüstü
1 saat önce
GAZİANTEP'te, baz istasyonunun bataryasını sökerek çalmaya çalışırken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.
GAZİANTEP'te, baz istasyonunun bataryasını sökerek çalmaya çalışırken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı. Şahinbey
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, devriye görevi sırasında Turan Emeksiz Mahallesi'nde bulunan bir GSM firmasına ait baz istasyonunun bataryalarını sökmeye çalışan kişiyi fark etti. Polislerin bataryayı çalmaya çalışırken yakaladığı Ü.T. gözaltına alındı. Üzerinde hırsızlıkta kullanılan malzemeler de ele geçirilen Ü.T., emniyetteki sorgulamasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - Gaziantep
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:55 Kaynak: DHA
Nöbetçi Noter Uygulaması Otomotiv Sektörünü Canlandıracak
Geçersiz Oylar Nasıl Sayılıyor? Herkesin Cevabını Merak Ettiği Sorunun Cevabı Kamerada
TESK Başkanı Palandöken: Bankalar Dijital Ortamdaki İşlemlerden Ücret Almamalı
Tunceli Belediye Meclisi Üyesi Can Badem: Belediyeyi 68 Milyon Borçla Devraldık