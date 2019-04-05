Son Dakika Haberleri: Baz İstasyonundan Hırsızlığa Suçüstü

Baz İstasyonundan Hırsızlığa Suçüstü

1 saat önce

GAZİANTEP'te, baz istasyonunun bataryasını sökerek çalmaya çalışırken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

Baz İstasyonundan Hırsızlığa Suçüstü, System.String[]
GAZİANTEP'te, baz istasyonunun bataryasını sökerek çalmaya çalışırken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi sırasında Turan Emeksiz Mahallesi'nde bulunan bir GSM firmasına ait baz istasyonunun bataryalarını sökmeye çalışan kişiyi fark etti. Polislerin bataryayı çalmaya çalışırken yakaladığı Ü.T. gözaltına alındı. Üzerinde hırsızlıkta kullanılan malzemeler de ele geçirilen Ü.T., emniyetteki sorgulamasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:55 Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Şahinbey, Gaziantep, Güncel
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