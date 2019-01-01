Son Dakika Haberleri: Baz İstasyonundan Hırsızlık Yapan 3 Kişi Tutuklandı

Baz İstasyonundan Hırsızlık Yapan 3 Kişi Tutuklandı

1 saat önce

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir GSM operatörüne ait baz istasyonundan 24 akü çalan 3 zanlı tutuklandı.

Baz İstasyonundan Hırsızlık Yapan 3 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir GSM operatörüne ait baz istasyonundan 24 akü çalan 3 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, Sınırteke Mahallesi'nde bir GSM operatörüne ait baz istasyonundan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Baz istasyonundan 24 çelik akünün çalındığını tespit eden ekipler, olayın şüphelilerinin kullandığı otomobili Germencik ilçesi Kızılcagedik Mahallesi'nde park halinde buldu.

Otomobilde arama yapan ekipler, çalınan malzemeleri ele geçirdi.

Gözaltına alınan F.A. A.E. ve M.C.Ö. sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:54 Kaynak: AA

İncirliova, Aydın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vicdansızlığın Böylesi 'Pes' Dedirtti! Eczanedekiler Bebeği Kurtarmaya Çalışırken Hırsız İş Başındaydı Milli Piyango Talihlileri Belli Oldu! Milyonerler 4 İlden Çıktı

AK Parti, Ankara'da Gökçek'in Oğlunu Aday Göstermedi Marmara Ereğlisi'nde Korkutan Manzara! Deniz, 20 Metre Çekildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 16:29:55. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Baz İstasyonundan Hırsızlık Yapan 3 Kişi Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]