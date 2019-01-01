Baz İstasyonundan Hırsızlık Yapan 3 Kişi Tutuklandı
1 saat önce
Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir GSM operatörüne ait baz istasyonundan 24 akü çalan 3 zanlı tutuklandı.
Aydın
'ın İncirliova
ilçesinde bir GSM operatörüne ait baz istasyonundan 24 akü çalan 3 zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, Sınırteke Mahallesi'nde bir GSM operatörüne ait baz istasyonundan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Baz istasyonundan 24 çelik akünün çalındığını tespit eden ekipler, olayın şüphelilerinin kullandığı otomobili Germencik ilçesi
Kızılcagedik Mahallesi'nde park halinde buldu.
Otomobilde arama yapan ekipler, çalınan malzemeleri ele geçirdi.
Gözaltına alınan F.A. A.E. ve M.C.Ö. sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:54 Kaynak: AA
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