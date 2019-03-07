Baz İstasyonunun Akülerini Çaldılar
1 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde baz istasyonuna ait 8 akü çalan 5 kişi yakalandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde baz istasyonuna ait 8 akü çalan 5 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Bölge Trafik Karşısı Emniyet Denetleme Noktasında bulunan polisler şüphelendikleri 01 CHR 08 plakalı otomobili durdurdu. Araç içerisinde 8 adet baz istasyonuna ait akü bulan ekipler, araçtaki Adem T., Abdullah G., İbrahim A., Nazim Ö. ve Kadir Ç.'yi farklı beyanlar vermesi üzerine gözaltına aldı.
Şüpheliler, Yenice Jandarma Karakol Komutanlığı'na teslim edildi. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:17 Kaynak: İHA
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