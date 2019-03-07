Son Dakika Haberleri: Baz İstasyonunun Akülerini Çaldılar

Baz İstasyonunun Akülerini Çaldılar

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde baz istasyonuna ait 8 akü çalan 5 kişi yakalandı.

Baz İstasyonunun Akülerini Çaldılar, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde baz istasyonuna ait 8 akü çalan 5 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bölge Trafik Karşısı Emniyet Denetleme Noktasında bulunan polisler şüphelendikleri 01 CHR 08 plakalı otomobili durdurdu. Araç içerisinde 8 adet baz istasyonuna ait akü bulan ekipler, araçtaki Adem T., Abdullah G., İbrahim A., Nazim Ö. ve Kadir Ç.'yi farklı beyanlar vermesi üzerine gözaltına aldı.

Şüpheliler, Yenice Jandarma Karakol Komutanlığı'na teslim edildi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:17 Kaynak: İHA

Tarsus, Mersin, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da Katliam! 2'si Öz Oğlu Olmak Üzere 5 Kişiyi Öldüren Katil Zanlısı Yakalandı Lise Öğrencisi, Kız Arkadaşı Yüzünden Tartıştığı Annesini Beyzbol Sopasıyla Vurarak Öldürdü

Anne Olmayı 7 Kez Denedi, Sorun Bağırsaklarında Çıktı Cebindeki Uyuşturucuyu Hakimin Odasında Düşürünce Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 14:19:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Baz İstasyonunun Akülerini Çaldılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]