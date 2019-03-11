Baz İstasyonunun Aküsünü Çalıp, İletişimi Kesen 3 Kişi Yakalandı
24 dakika önce
ADANA'da bir süre önce kurulumunda çalıştığı baz istasyonunun akülerini çalarak bir mahalleyi iletişimsiz bırakan zanlı ile 2 arkadaşı yakalandı.
ADANA'da bir süre önce kurulumunda çalıştığı baz istasyonunun akülerini çalarak bir mahalleyi iletişimsiz bırakan zanlı ile 2 arkadaşı yakalandı.
Olay, Seyhan
ilçesi Dadaloğlu
Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce baz istasyonu kurulumunda çalışan Soner H.(26) arkadaşları Adem D. (28) ve Şeref Ö. (26) soygun planı hazırladı. Mahallede bulunan baz istasyonunu kapısını kıran şüpheliler içeride bulunan 29 bin lira değerinde aküyü çaldı. Mahalle internet ve telefon sinyallarinin kesilmesi üzerine vatandaşlar durumu operatör şirketine bildirdi. İstasyona gelen görevliler ise, akülerin çalındığını görünce polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini saptadı. Kısa sürede yakalanan şüphelilerden Soner H. ve Adem D. tutuklandı, Şeref Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Adana
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:41 Kaynak: DHA
Torununun Arabasını Yakmak İsteyen Genç Kızın Üzerine Saksı Attı
Para Vermeyen Üvey Babasının Kafasına Ekmek Bıçağı Sapladı
Kanser Tedavisi Gören Mesut Yılmaz'dan Açıklama: Kemoterapi Görüyorum!
THY Yolcularını Uyardı! 6 Nisan'da Büyük Taşınma Başlıyor