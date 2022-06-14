Edinilen bilgiye göre yangın, ilçenin Eminpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Baz istasyonu direğinin gece saat 00: 50'de yandığını gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede bölgeye giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardında yangın söndürülürken, baz istasyonunda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Baz istasyonunun direği alev alev yandı - Son Dakika

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