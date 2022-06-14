Baz istasyonunun direği alev alev yandı - Son Dakika
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Baz istasyonunun direği alev alev yandı

14.06.2022 14:25

Baz istasyonunun direği alev alev yandıVAN Van'ın merkez Edremit ilçesinde GSM şirketlerinin bulunduğu baz istasyonunun direği alev alev yandı.

Baz istasyonunun direği alev alev yandı

VAN Van'ın merkez Edremit ilçesinde GSM şirketlerinin bulunduğu baz istasyonunun direği alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre yangın, ilçenin Eminpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Baz istasyonu direğinin gece saat 00: 50'de yandığını gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede bölgeye giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardında yangın söndürülürken, baz istasyonunda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Baz istasyonunun direği alev alev yandı
Baz istasyonunun direği alev alev yandı
Baz istasyonunun direği alev alev yandı
Baz istasyonunun direği alev alev yandı
Baz istasyonunun direği alev alev yandı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Baz istasyonunun direği alev alev yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Baz istasyonunun direği alev alev yandı - Son Dakika
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