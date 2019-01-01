Baz İstasyonunun Güç Kaynaklarını Çalan 3 Şüpheli Yakalandı
1 saat önce
AYDIN (İHA) –Aydın'ın İncirliova ilçesinde, bir GSM firmasına ait baz istasyonundan 12 adet güç kaynağı çalan 3 şüpheli, jandarmanın takibi sonucu Germencik'te yakalandı.
AYDIN (İHA) – Aydın
'ın İncirliova
ilçesinde, bir GSM firmasına ait baz istasyonundan 12 adet güç kaynağı çalan 3 şüpheli, jandarmanın takibi sonucu Germencik
'te yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; İncirliova ilçesi Sınırteke Mahallesinde bulunan bir GSM firmasına ait baz istasyonunun kapısının kırılarak içeriye girildiği ve içeride bulunan 12 adet güç kaynağının çalındığının bildirilmesi üzerine Aydın İl Jandarma
Komutanlığı asayiş timlerince araştırma başlatıldı.
Yürütülen çok yönlü ve titiz çalışmalar sonucu yapılan araştırmada Germencik ilçesi
Kızılcagedik Mahallesinde park halinde ele geçirilen araç içerinde baz istasyonundan çalınan akülerin olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından F.A., A. E. ve M.C.Ö. oldukları tespit edilen şüpheliler, adli makamların talimatı ile önceden tespit edilen adreslerinde düzenlen operasyonla yakalanarak göz altına alındı. Şüpheliler karakoldaki işlemlerinin ardın dan adli makamlara sevk edildi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:48 Kaynak: İHA
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