Baz İstasyonunun Klimasını Çaldılar
1 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir baz istasyonuna giren hırsızlar, klimayı çalarak kayıplara karıştı.
Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde bir baz istasyonuna giren hırsızlar, klimayı çalarak kayıplara karıştı.
Olay İnegöl OSB
'de bulunan bir firmaya ait baz istasyonunda meydana geldi. Kimliği meçhul kişi veya kişiler, baz istasyonun kapısını kırarak içeri girdi. Hırsızlar içerde bulunan klimayı alıp kayıplara karıştı. Sabah
gelen firma yetkilileri kapının açık olduğunu ve klimanın yerinde olmadığını görünce durumu polise haber verdi. Emniyet ekipleri şahısların yakalanması için çalışma başlattı. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:44 Kaynak: İHA
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