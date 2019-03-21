Son Dakika Haberleri: Baz İstasyonunun Klimasını Çaldılar

Baz İstasyonunun Klimasını Çaldılar

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Organize Sanayi bölgesinde bulunan GSM şirketine ait baz istasyonunun klimasını çaldılar.

Baz İstasyonunun Klimasını Çaldılar, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Organize Sanayi bölgesinde bulunan GSM şirketine ait baz istasyonunun klimasını çaldılar.

Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir GSM şirketine ait baz istasyonuna gece saatlerinde giren hırsızlar, baz istasyonunun 10 bin lira değerindeki klimasını çalıp kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde arıza veren istasyona gelen yetkililer klimanın çalındığını fark edip, emniyete haber verdi.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, hırsızların peşine düştü. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:29 Kaynak: DHA

İnegöl, Bursa, Güncel
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