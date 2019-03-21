Baz İstasyonunun Klimasını Çaldılar
1 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde baz istasyonunun kliması çalındı.
Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde baz istasyonunun kliması çalındı.
Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi
4. Cadde'de, çevresindeki demir tellerin köşe kısmını keserek baz istasyonuna giren kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, klimayı çalıp kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:21 Kaynak: AA
Ecem Karaağaç Kimdir? Ecem Karaağaç Kaç Yaşındadır?
Tanesi 400 TL Olan Hazır Mezara Vatandaşlar İlgi Gösterdi
İntihar İçin Üst Geçide Çıktı, Yükseklik Korkusu Olduğu İçin Bayıldı
6 Büyükşehirde Yapılan Ankette Dikkat Çeken Sonuçlar