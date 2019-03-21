Son Dakika Haberleri: Baz İstasyonunun Klimasını Çaldılar

Baz İstasyonunun Klimasını Çaldılar

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde baz istasyonunun kliması çalındı.

Baz İstasyonunun Klimasını Çaldılar, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde baz istasyonunun kliması çalındı.

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde'de, çevresindeki demir tellerin köşe kısmını keserek baz istasyonuna giren kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, klimayı çalıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:21 Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Bursa, İnegöl, Güncel
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