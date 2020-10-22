Baza altından uyuşturucu fışkırdı - Son Dakika

Baza altından uyuşturucu fışkırdı

22.10.2020 09:54

Baza altından uyuşturucu fışkırdı Jandarma zehir tacirlerine geçit vermedi Zehir tacirlerine operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, baza altına zulalanmış halde 26 kilo Eroin ele geçirdi.

Baza altından uyuşturucu fışkırdı

Jandarma zehir tacirlerine geçit vermedi

İSTANBUL - Zehir tacirlerine operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, baza altına zulalanmış halde 26 kilo Eroin ele geçirdi. Uyuşturucu maddeyi piyasaya sürmeye çalışan M.B.S isimli şahıs yakaladı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde; M.B.S. isimli şahsın doğu illeri üzerinden İstanbul'a uyuşturucu madde getirerek torbacı tabir edilen şahıslar aracılığıyla piyasaya sürme hazırlığında olduğu bilgisini aldı. Alınan bilgi üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran jandarma ekipleri M.B.S.nin ikamet ettiği adres ile bağlantılı olduğu şahısları mercek altına aldı. M.B.S. isimli şüpheli şahsın, Kağıthane'de bulunan ikamet adresi çevresinde fiziki takip ve istihbarı çalışmalarını yoğunlaştıran Jandarma ekipleri, şüphelinin uyuşturucu maddeyi evinde sakladığını belirledi. Şahsın evde olduğunu tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı.

Bazanın altından uyuşturucu fışkırdı

Şüpheli M.B.S.yi etkisiz hale getiren jandarma ekiplerince evde yapılan aramalarda, yatak bazasının altında bulunan valiz içerisine zulalanmış vaziyette yaklaşık 26 kilo eroin ele geçirildi.

Yüksek kazanç elde etmek için kurye olmuş

Jandarma ekipleri yaptıkları soruşturmayla; daha önce böyle bir suçtan dolayı kaydı bulunmayan M.B.S.nin uyuşturucu tacirlerince yüksek kazanç vadiyle kandırıldığı ve torbacı tabir edilen şahıslara dağıtılmak üzere uyuşturucu maddenin kendisine teslim edildiğini belirledi. M.B.S. Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız olarak sürdüğü öğrenildi.

Baza altından uyuşturucu fışkırdı
Baza altından uyuşturucu fışkırdı
Baza altından uyuşturucu fışkırdı
Baza altından uyuşturucu fışkırdı

Uyuşturucu, Operasyon, Jandarma, Eroin, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Baza altından uyuşturucu fışkırdı - Son Dakika

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