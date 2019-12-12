Bazalara gizledikleri kaçak sigaralarla yakalandılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bazalara gizledikleri kaçak sigaralarla yakalandılar - Son Dakika

Bazalara gizledikleri kaçak sigaralarla yakalandılar

6 saat önce

Adana'da bir kamyonette bazalara gizlenmiş 15 bin 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına aldı.

Bazalara gizledikleri kaçak sigaralarla yakalandılar, System.String[]

Adana'da bir kamyonette bazalara gizlenmiş 15 bin 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mardin'den Mersin'e yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara sevkiyatı yapılacağını belirledi.

Bunun üzerine plakası tespit edilen kamyonet D-400 kara yolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınlarında durduruldu.

Araçta yapılan aramada bazalara gizlenmiş 15 bin 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şüpheliler A.Ç ve E.C.M. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Mardin, Mersin, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:04 Kaynak: AA
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