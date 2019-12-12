Bazalara gizledikleri kaçak sigaralarla yakalandılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bazalara gizledikleri kaçak sigaralarla yakalandılar - Son Dakika

Bazalara gizledikleri kaçak sigaralarla yakalandılar

6 saat önce

Adana'da bir kamyonette bazalara gizlenmiş 15 bin 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına aldı.

Adana'da bir kamyonette bazalara gizlenmiş 15 bin 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mardin'den Mersin'e yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara sevkiyatı yapılacağını belirledi.

Bunun üzerine plakası tespit edilen kamyonet D-400 kara yolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınlarında durduruldu.

Araçta yapılan aramada bazalara gizlenmiş 15 bin 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şüpheliler A.Ç ve E.C.M. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Bazalara gizledikleri kaçak sigaralarla yakalandılar

Mardin, Mersin, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:35 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Varis ameliyatı oldu, fil hastası çıktı: Hayatım mahvoldu Sigara tiryakilerini üzecek iddia: 5 Ocak'ta büyük zam gelecek Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı

Son Dakika Haberleri
17:02 1. Uluslararası Karadeniz Tarihi Sempozyumu düzenlendi - Son Dakika
17:02 Başhekim Akkurt, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
17:02 AK Parti Bursa İl Başkanı Salman, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
17:00 Yola fırlayan Ayşenur'a hafif ticari aracın çarptığı anlar kamerada (2) - Son Dakika
16:57 Başkan Er'den 'Nobel Ödülü' açıklaması - Son Dakika
16:56 Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı - Son Dakika
16:25 Bolu Dağı Tüneli çalışmaların ardından trafiğe açıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 17:07:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bazalara gizledikleri kaçak sigaralarla yakalandılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]