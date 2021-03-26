Bazı akaryakıt depolama tesisleri için tarifeler belirlendi - Son Dakika

Bazı akaryakıt depolama tesisleri için tarifeler belirlendi

26.03.2021 10:57
Bazı akaryakıt depolama tesisleri için tarifeler belirlendi, System.String[]

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Opet Petrolcülük AŞ'nin Marmara Ereğlisi'ndeki depolama tesisine, Petrol Ofisi AŞ'nin Mersin Terminali ve SOCAR Turkey Akaryakıt Depolama AŞ'nin Aliağa Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi'ne ilişkin depolama tarifelerini belirledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Opet Petrolcülük AŞ'nin Marmara Ereğlisi'ndeki depolama tesisine, Petrol Ofisi AŞ'nin Mersin Terminali ve SOCAR Turkey Akaryakıt Depolama AŞ'nin Aliağa Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi'ne ilişkin depolama tarifelerini belirledi.

EPDK'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Opet Petrolcülük AŞ'nin Marmara Ereğlisi Tesisi'nde günlük depolama hizmet bedeli, metreküp başına benzin, motorin ve havacılık yakıtı için 0,27 lira olarak belirlendi. Teslim alma hizmet bedelinin de benzin ve motorin için metreküp başına günlük 19 lira, havacılık yakıtı türleri için metreküp başına günlük 8 lira olarak uygulanması kararlaştırıldı.

Petrol Ofisi'nin Mersin Terminali'nde günlük depolama hizmet bedeli, metreküp başına benzin için 0,60 lira, motorin ve havacılık yakıtı için 0,65 lira, teslim alma hizmet bedeli de metreküp başına günlük benzin için 15,50 lira, motorin için 17,24 lira ve havacılık yakıtı türleri için 16,32 lira olarak uygulanacak.

SOCAR Turkey Akaryakıt Depolama AŞ'nin Aliağa Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi Star Hattı'nda günlük iletim hizmet bedeli, metreküp başına benzin için 1,29 lira, motorin, biodizel, havacılık ve deniz yakıtı için 1,45 lira olarak tespit edildi. Aynı tesisin iskele hatlarında ise günlük iletim hizmet bedeli, metreküp başına benzin ve havacılık yakıtı için 1,17 lira, motorin, biodizel ve denizcilik yakıtı için 0,99 lira olacak.

EPDK, ayrıca otogaz LPG'nin özelliklerini belirleyen "LPG Özellikler ve Deney Yöntemleri" standardının propan içeriği limitleri kısmının uygulama tarihini 1 Ocak 2024'e erteledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Marmara Ereğlisi, Akaryakıt, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bazı akaryakıt depolama tesisleri için tarifeler belirlendi - Son Dakika Ekonomi


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