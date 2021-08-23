KARS SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
Bilindiği üzere, 03. 06. 2021 tarihli ve 7326 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"09/06/2021 Tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
Söz konusu kanun gereği Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçların yapılandırılması imkanı sağlanmıştır.
2021/Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait ve kesinleşmiş olan;
Sigorta primleri,
Genel sağlık sigortası primleri
İşsizlik sigortası primleri,
İdari para cezaları,
İş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacakları,
Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,
4/b (Bağ-Kur) sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar,
yapılandırma kapsamındadır.
Yapılandırma kapsamında; anapara borçlarına gecikme cezası ve gecikme zammı ile faiz uygulanmayacak, bunların yerine borçlarına Yİ-ÜFE (yurt içi üretici fiyatları endeksi) ile güncellenecektir.
Güncellenmiş borçlarının ilk taksit ödeme süresi sonu olan 01. 11. 2021 tarihine kadar peşin ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarının %90'ı, silinecektir.
İdari para cezalarında ise; anapara borcunun %50'si silinecek, kalanı Yİ-ÜFE ile güncellenecektir.
Yapılandırılan borçların ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12 veya 18 taksitte de ödenebilir.
Yapılandırma son başvuru tarihinin 31. 08. 2021 olduğunun bilinmesini.
Başvurularınızı e-Sigorta/ e-devlet kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine yapılabilecektir.
Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.
Son Dakika › Toplum › BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI DUYURUSU-2021-166 - Son Dakika