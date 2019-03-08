Son Dakika Haberleri: Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkarılması Hakkında Karar

Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkarılması Hakkında Karar

1 saat önce

Cumhurbaşkanı kararı ile Adana'nın Ceyhan ve Manisa'nın Yunusemre ilçelerindeki bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına karar verildi.

Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkarılması Hakkında Karar, System.String[]
Cumhurbaşkanı kararı ile Adana'nın Ceyhan ve Manisa'nın Yunusemre ilçelerindeki bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına karar verildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Sarımazı ve Kurtpınarı mahalleleri ile Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Emlakdere mahallesi sınırları içinde yer alan bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı.

Söz konusu karar kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere orman sınırları dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere taşınmaz tahsisi yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:05 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Adana, Manisa, Güncel
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