Son Dakika Haberleri: Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkarılması Kararı Resmi Gazete'de

Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkarılması Kararı Resmi Gazete'de

17 dakika önce

Cumhurbaşkanı kararı ile Adana ve Manisa illerindeki bazı alanların orman sınırları dışına çıkarıldı.

Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkarılması Kararı Resmi Gazete'de, System.String[]
Cumhurbaşkanı kararı ile Adana ve Manisa illerindeki bazı alanların orman sınırları dışına çıkarıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Adana'nın Ceyhan ve Manisa'nın Yunusemre ilçelerindeki bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına karar verildi.

Gazetede yayımlanan kararda, Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Sarımazı ve Kurtpınarı mahalleleri ile Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Emlakdere mahallesi sınırları içinde yer alan bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı.

Yayımlanan karar doğrultusunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere orman sınırları dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere taşınmaz tahsisi yapılacağı belirtildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:15 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, Manisa, Adana, Güncel
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