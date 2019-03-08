Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkarılması Kararı Resmi Gazete'de
17 dakika önce
Cumhurbaşkanı kararı ile Adana ve Manisa illerindeki bazı alanların orman sınırları dışına çıkarıldı.
Cumhurbaşkanı
kararı ile Adana
ve Manisa
illerindeki bazı alanların orman sınırları dışına çıkarıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Adana'nın Ceyhan
ve Manisa'nın Yunusemre
ilçelerindeki bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına karar verildi. Gazetede
yayımlanan kararda, Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Sarımazı
ve Kurtpınarı mahalleleri ile Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Emlakdere mahallesi sınırları içinde yer alan bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı.
Yayımlanan karar doğrultusunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere orman sınırları dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere taşınmaz tahsisi yapılacağı belirtildi. - ANKARA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:15 Kaynak: İHA
Öğrencilerin Doğal Gazda 23 Bin Lira Tasarruf Ettiren Projesi
Aziz Yıldırım'a Rasim Ozan Kütahyalı'ya Hakaretten Para Cezası
10 Büyükşehirde Son Durum Ne? ANAR'ın Sahibi Açıkladı
AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım: Deniz Ulaşımı Ücretsiz Olacak