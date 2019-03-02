Bazı Arap Devletlerinin Deaş'ın Afganistan'a Taşınmasında Rolü Var"

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Komutanı Ali Şademani, bazı Arap devletlerinin DEAŞ'lı teröristlerin Afganistan'a taşınmasında rolü olduğunu öne sürdü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Komutanı Ali Şademani, bazı Arap devletlerinin DEAŞ'lı teröristlerin Afganistan'a taşınmasında rolü olduğunu öne sürdü.



Tasnim Haber Ajansına açıklama yapan Şademani, "Düşman, Irak ve Suriye'de uyguladığı DEAŞ planını şimdi de Afganistan'da sürdürüyor ve bazı Arap devletlerinin de DEAŞ militanlarının Afganistan'a taşınmasında rolü var." dedi.



Şademani, DEAŞ mensuplarının Afganistan'a sevk edilmelerinin başta Çin ve Rusya olmak üzere bölge devletlerinin zararına olacağı uyarısında bulunarak, örgüte Irak ve Suriye'de olduğu gibi Afganistan'da da alan açılmak istendiğini ileri sürdü.



ABD'nin de DEAŞ militanlarının söz konusu ülkeye sevk edilmesinde parmağı olduğunu iddia eden Şademani, Washington yönetiminin bu planının başarısızlığa uğrayacağını belirtti.

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