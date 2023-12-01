 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bazı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika

Bazı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

01.12.2023 - 02:34,
Abone Ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında; 4 üniversiteye yeni rektör ile bakanlıklarda açık bulunan müfettişlik kadrolarına atamalar gerçekleştirildi.

OKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ DE DEĞİŞTİ

Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapılan atamalar ile; Antalya Belek Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Yazıcı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Boz, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Selman Öğüt ve İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Güliz Muğan atandı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA ATAMA

Yayımlanan atama kararları kapsamında ayrıca; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Başmüfettişlik kadrosuna Hakan Aydın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişliği kadrosuna Mehtap Kemeldere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Başmüfettişlik kadrosuna Mehmet Ali Yarış, Tarım ve Orman Bakanlığı Başmüfettişlik kadrosuna ise Burcu Akkaya atandı.

35 VERGİ MÜFETTİŞİ ATANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı göstererek atanan 35 isim ise şöyle; Abdullah Akıllıoğlu, Adem Kumru, Ahmet Sarı, Bahri Horasan, Buğra Gökhan Kutsi Özkan, Bünyamin Işık, Cahit Yuntür, Caner Cengiz, Cenk Selahattin Celep, Çağan Nihan Altunç, Çağlayan Gönüllü, Damla Gül, Ebru Atuğ, Erdal Hakverdi, Göktuğ Yücetürk, İlyas Aslan, İsmail Gülbudak, Kürşat Kayacan, Mehmet Akçiçek, Mehmet Ali Yaprak, Mehmet Keskinoğlu, Mehmet Korkmaz, Merve Yılmazsoy, Mikail Torlak, Muhammed Özdemir, Muhammed Tarık Yalçın, Remziye Yıldırım, Selçuk Helvacı, Süleyman Demir, Süleyman Özcan, Şenol Yavuz, Tuba Bedir, Ümit Uzun ve Zeynep Kurt.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Rektör, Aile, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bazı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika


08:58
İrfan Can Kahveci'nin facia skor sonrası gözü döndü! Tribüne dalmaması için stat güvenliği zor tuttu İrfan Can Kahveci'nin facia skor sonrası gözü döndü! Tribüne dalmaması için stat güvenliği zor tuttu
08:35
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'le ayrıldı: Sadece iş arkadaşıyız Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'le ayrıldı: Sadece iş arkadaşıyız
08:20
8 ilde zehir tacirlerine 'Narkogüç-38' Operasyonu: 1 ton 719 kg uyuşturucu madde ele geçirildi 8 ilde zehir tacirlerine "Narkogüç-38" Operasyonu: 1 ton 719 kg uyuşturucu madde ele geçirildi
08:19
Tarihi hezimet sonrası İsmail Kartal'ın yayına gelmesiyle gitmesi bir oldu Tarihi hezimet sonrası İsmail Kartal'ın yayına gelmesiyle gitmesi bir oldu
08:10
Gazze'de ateşkes sona erdi! İsrail saldırılarına yeniden başladı Gazze'de ateşkes sona erdi! İsrail saldırılarına yeniden başladı
07:44
Güzel oyuncu Eda Ece'nin kızı olacak Güzel oyuncu Eda Ece'nin kızı olacak
06:23
Miras kavgasında taş ve sopalarla dövülerek öldürüldü Miras kavgasında taş ve sopalarla dövülerek öldürüldü
03:31
Malatya beşik gibi! 5.2'lik depremin ardından 4.8 ile sallandılar Malatya beşik gibi! 5.2'lik depremin ardından 4.8 ile sallandılar

Son Dakika
08:58 İrfan Can Kahveci'nin facia skor sonrası gözü döndü! Tribüne dalmaması için stat güvenliği zor tuttu
08:35 Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'le ayrıldı: Sadece iş arkadaşıyız
08:19 Tarihi hezimet sonrası İsmail Kartal'ın yayına gelmesiyle gitmesi bir oldu
08:20 8 ilde zehir tacirlerine "Narkogüç-38" Operasyonu: 1 ton 719 kg uyuşturucu madde ele geçirildi
08:10 Gazze'de ateşkes sona erdi! İsrail saldırılarına yeniden başladı
07:44 Güzel oyuncu Eda Ece'nin kızı olacak
07:05 Gazze'deki geçici ateşkes 1 gün daha uzatıldı
06:23 Miras kavgasında taş ve sopalarla dövülerek öldürüldü
03:31 Malatya beşik gibi! 5.2'lik depremin ardından 4.8 ile sallandılar
02:34 Bazı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2023 09:25:16. #1.12#
SON DAKİKA: Bazı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement