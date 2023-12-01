Bazı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında; 4 üniversiteye yeni rektör ile bakanlıklarda açık bulunan müfettişlik kadrolarına atamalar gerçekleştirildi.

OKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ DE DEĞİŞTİ

Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapılan atamalar ile; Antalya Belek Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Yazıcı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Boz, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Selman Öğüt ve İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Güliz Muğan atandı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA ATAMA

Yayımlanan atama kararları kapsamında ayrıca; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Başmüfettişlik kadrosuna Hakan Aydın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişliği kadrosuna Mehtap Kemeldere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Başmüfettişlik kadrosuna Mehmet Ali Yarış, Tarım ve Orman Bakanlığı Başmüfettişlik kadrosuna ise Burcu Akkaya atandı.

35 VERGİ MÜFETTİŞİ ATANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı göstererek atanan 35 isim ise şöyle; Abdullah Akıllıoğlu, Adem Kumru, Ahmet Sarı, Bahri Horasan, Buğra Gökhan Kutsi Özkan, Bünyamin Işık, Cahit Yuntür, Caner Cengiz, Cenk Selahattin Celep, Çağan Nihan Altunç, Çağlayan Gönüllü, Damla Gül, Ebru Atuğ, Erdal Hakverdi, Göktuğ Yücetürk, İlyas Aslan, İsmail Gülbudak, Kürşat Kayacan, Mehmet Akçiçek, Mehmet Ali Yaprak, Mehmet Keskinoğlu, Mehmet Korkmaz, Merve Yılmazsoy, Mikail Torlak, Muhammed Özdemir, Muhammed Tarık Yalçın, Remziye Yıldırım, Selçuk Helvacı, Süleyman Demir, Süleyman Özcan, Şenol Yavuz, Tuba Bedir, Ümit Uzun ve Zeynep Kurt.