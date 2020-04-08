Bazı Avrupa ülkelerine kargo uçağı ile yardım malzemesi gönderilecek - Son Dakika

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Bazı Avrupa ülkelerine kargo uçağı ile yardım malzemesi gönderilecek
6 saat önce
Bazı Avrupa ülkelerine kargo uçağı ile yardım malzemesi gönderilecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan maske, tulum ve tanı kitleri TSK'ya ait uçakla Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova'ya ulaştırılacak.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 10:44 Kaynak: İHA
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