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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Gece yarısı çok sayıda atama ve görevden alma kararı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Gece yarısı çok sayıda atama ve görevden alma kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı atama kararnameyle, Gabon ve Belarus'a yeni büyükelçiler atadı. Kararnamede, 10 kentin il ticaret müdürü değişti, TPAO Yönetim Kurulu'nundan üç isim görevden alındı. İki ile de yeni jandarma komutanı atandı.

25.11.2023 - 01:50,
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Erdoğan, Can İncesu'yu Gabon Büyükelçisi, Küresel Konular Genel Müdür Yardımcısı Güçlü Cem Işık'ı Belarus Büyükelçisi olarak atadı.

Kararnameyle, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu'ndan 3 isim görevden alındı. Genel Müdür Yardımcısı Ferruh Akalın, Edip Müyesseroğlu ve Mutlu Koç'un yönetim kurulu üyeliği görevine son verildi. Ahmet Berat Çonkar, Bilal Yıldız, Arslan Narin ve Halim Çakmak'ı yönetim kurulu üyeliğine getirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliğine Abdurrahman Köse atandı. Burak Aykan da Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.

İKİ İLE YENİ JANDARMA KOMUTANI

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Akademisi Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Hakan Dedebağı Kayseri İl Jandarma Komutanı; Adıyaman İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Hikmet Uz Adıyaman İl Jandarma Komutanı olarak görevlendirildi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı Erhan Ümit Ekinci görevden alındı, yerine Murat Gül atandı.

ATAMALAR VE GÖREVDEN ALMALAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'ne İbrahim Yılmaz atandı. Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, Milli Eğitim Bakanlığı Başmüfettişliğine; Hasan Davulcu Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi.

Karara göre, Samsun İl Kültür Müdürü Adnan İpekdal'ın Rize İl Kültür Müdürlüğü'ne atanması kararı iptal edildi. İpekdal, Samsun İl Kültür Müdürlüğü görevinden alındı. Çanakkale İl Kültür Müdürü Murat Yılmaz da görevden alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 kentin il ticaret müdürünü de görevden aldı. Görevden alınan isimler şöyle: Adana İl Ticaret Müdürü Adnan Ekiz, Aksaray İl Ticaret Müdürü İsmail Sevim, Amasya İl Ticaret Müdürü Ahmet Akbay, Ardahan İl Ticaret Müdürü Tülay Şenel, Batman İl Ticaret Müdürü Şehmus Kalkan, Bayburt İl Ticaret Müdürü Erkan Zengin, Giresun İl Ticaret Müdürü Ali Yıldırım, Manisa İl Ticaret Müdürü Muharrem Özel, Sivas İl Ticaret Müdürü Selim Baş ve Tunceli İl Ticaret Müdürü Cevat Salman.

Kaynak: AA

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Gece yarısı çok sayıda atama ve görevden alma kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Gece yarısı çok sayıda atama ve görevden alma kararı - Son Dakika
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