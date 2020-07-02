Bazı baro başkanlarının TBMM Çankaya kapısındaki bekleyişleri sürüyor - Son Dakika

TBMM Adalet Komisyonunda, barolara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine katılmak isteyen bazı baro başkanlarının Meclisin Çankaya kapısındaki bekleyişleri sürüyor.

Baro başkanları, akşam saatlerinde toplanan ve barolara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifini görüşen Adalet Komisyonuna katılmak için Meclisin Çankaya kapısına gelmişti.

Komisyona girmelerine izin verilmeyen baro başkanları, bunun üzerine Meclisin Çankaya kapısında beklemeye başladı.

Bekleyişlerini sürdüren baro başkanlarına CHP, İYİ Parti ve HDP'li bazı milletvekilleri de zaman zaman destek ziyaretinde bulundu.

TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan açıklama

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu da baro başkanlarının bekleyişine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Meclis giris¸indeki baro bas¸kanlarının kendi belirleyecekleri 3 temsilcinin Komisyona katılması ic¸in AK Parti Grup Başkanvekili Bu¨lent Turan'ın o¨neri getirdiğini bildiren Feyzioğlu, söz konusu öneriyi baro başkanlarına ilettiğini duyurdu.

Feyzioğlu açıklamasında, "Sayın Bas¸kanlar 'Hepimiz girecegˆiz u¨c¸u¨mu¨z konus¸acagˆız.' kars¸ı o¨nerisini ilettiler ve Meclis Komisyonunun o¨nerisini kabul etmediler. Kars¸ı o¨neriye de Komisyon usule aykırı oldugˆu ve pandemi s¸artlarında yer sorunu bulundugˆu gerekc¸esiyle sıcak bakmıyor." ifadesini kullandı.

TBB Başkanı Feyzioğlu, görüşmelerinin sürdüğünü kaydetti.

Öte yandan polis ekiplerinin güvenlik önlemleri altında bekleyişlerini sürdüren baro başkanlarına Çankaya Belediyesi tarafından oturmaları için bank gönderildi.

Bankların alana taşınmasına izin verilmemesi üzerine CHP'li milletvekilleri devreye girerek bankları baro başkanlarının bulunduğu yere taşıdı.

Baro başkanlarının Komisyon bekleyişlerini sürdüreceği öğrenildi.