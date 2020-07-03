Bazı baro başkanlarının TBMM Çankaya kapısındaki bekleyişleri devam ediyor - Son Dakika

Bunun üzerine bazı CHP'li milletvekilleri ile polis arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Fransa Başbakanı, belediye başkanlığı için görevinden istifa etti

Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu