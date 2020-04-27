Bazı bölgeler iftardan sonra yaya ve araç trafiğine kapanıyor - Son Dakika

Korona virüsü nedeniyle Şanlıurfa Valiliği, Ramazan ayına yönelik ek tedbirler aldı. Şanlıurfa Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu iftar ve sahur arasında şehrin bazı noktalarının yaya ve araç trafiğine kapatılmasını kararlaştırıldı.



Şanlıurfa Valiliği tarafından duyurulan karara göre, "Ramazan ayının süregelen gelenekselliği çerçevesinde sürdürülecek davranış ve etkinliklerin Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında bugüne dek alınan tedbirlerle azalan sosyal hareketliliği artırabileceği, bu durumun salgınla mücadele ve toplum sağlığı açısından risk oluşturabileceği değerlendirildi" denildi. Bu nedenle, Ramazan ayı boyunca daha önce duyurulan tedbirlere ek olarak iftar sonrası oluşabilecek yoğun insan trafiğinin azaltılması, sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla bazı bölgelerin yaya ve araç trafiğine kapatılmasına karar verildi.



Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan tarihlerde, Balıklıgöl Caddesi ile Divan Yolu Caddesinin kesiştiği 11 Nisan Fuar Caddesi ve Kapaklı Pasajı bölgesine kadar olan alan, iftar vaktinden sahura kadar olan sürede araç ve yaya trafiğine kapatılacak ve bu bölgede bulunan lokanta ve restoranların, sadece paket servis şeklinde satış yapılmasına müsaade edilecek. Bariyerlerle kapatılacak olan bölgeye giriş ve çıkışların kontrollü bir şekilde gerçekleştirileceği belirtildi. - ŞANLIURFA