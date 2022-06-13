Bazı bölgelerine çit tel çekilmeyen su kanalı köylülerin korkulu rüyası oldu - Son Dakika
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Bazı bölgelerine çit tel çekilmeyen su kanalı köylülerin korkulu rüyası oldu

13.06.2022 15:33

Bazı bölgelerine çit tel çekilmeyen su kanalı köylülerin korkulu rüyası oldu Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Aşağıgüney Köyü'nde hidroelektrik santralinin bulunduğu alanda bazı bölgelerine çit teli çekilmeyen su kanalı köylülerin korkulu rüyası haline geldi.

Bazı bölgelerine çit tel çekilmeyen su kanalı köylülerin korkulu rüyası oldu

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Aşağıgüney Köyü'nde hidroelektrik santralinin bulunduğu alanda bazı bölgelerine çit teli çekilmeyen su kanalı köylülerin korkulu rüyası haline geldi.

İlçeye bağlı Aşağıgüney Köyü'nden geçen sulama kanalında alınmayan önlemler köylüleri mağdur ediyor. Bazı bölgelerine çit teli çekilmeyen ve üstü açık bırakılan su dolu kanala düşen hayvanlar telef oluyor. İki gün önce aynı bölgede meydana gelen olayda, merada otlayan büyükbaş hayvan uçurumdan yuvarlanarak su kanalına düştü. Köylüler su içerisinde sürüklenen hayvanı ip yardımıyla kurtararak telef olmaktan kurtardı.

Duruma tepki gösteren köylüler DSİ yetkililerin alanda inceleme yapmasını ve gerekli çalışmaların başlatılmasını istiyor.

Öte yandan, geçtiğimiz yıllarda da çok sayıda yaban hayvanın su kanalına düşerek telef olduğu öğrenildi.

Bazı bölgelerine çit tel çekilmeyen su kanalı köylülerin korkulu rüyası oldu
Bazı bölgelerine çit tel çekilmeyen su kanalı köylülerin korkulu rüyası oldu
Bazı bölgelerine çit tel çekilmeyen su kanalı köylülerin korkulu rüyası oldu
Bazı bölgelerine çit tel çekilmeyen su kanalı köylülerin korkulu rüyası oldu

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Kaynak: İHA

Safranbolu, Karabük, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bazı bölgelerine çit tel çekilmeyen su kanalı köylülerin korkulu rüyası oldu - Son Dakika

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