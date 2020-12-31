Bazı cadde, bulvar ve meydanlar kapatılıyor - Son Dakika

Bazı cadde, bulvar ve meydanlar kapatılıyor
31.12.2020 12:32
Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta sonu yılbaşı akşamını da kapsayacak şekilde 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'den 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak.
Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta sonu yılbaşı akşamını da kapsayacak şekilde 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'den 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak.
Genelgede geçici bir süreyle Türkiye'de bulunan ve bu nedenle sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan yabancı turistlere de yer verildi.
Salgının yayılımının düşürülmesinde yakalanan başarının gölgelememesi ve salgınla mücadelede zafiyet algısına neden olmaması açısından turistlerin de saat 21.00'den Cuma günü saat 10.00'a kadar İstanbul'da İstiklal Caddesi, Ankara'da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, İzmir'de Gündoğdu Meydanı gibi alanlara girişler sınırlandırıldı.
(İHA)
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