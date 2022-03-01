Bazı Cumhuriyetçiler, Biden'ın Kongre'deki konuşmasına katılmayacak - Son Dakika
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Bazı Cumhuriyetçiler, Biden'ın Kongre'deki konuşmasına katılmayacak

01.03.2022 23:43
Bazı Cumhuriyetçiler, Biden'ın Kongre'deki konuşmasına katılmayacak

ABD Kongresi'ndeki bazı Cumhuriyetçiler, Kovid-19 testinin zorunlu olması nedeniyle ABD Başkanı Joe Biden'ın bu akşam Kongre ortak oturumunda yapacağı "Birliğin Durumu" konuşmasına katılmayacaklarını bildirdi.

ABD Kongresi'ndeki bazı Cumhuriyetçiler, Kovid-19 testinin zorunlu olması nedeniyle ABD Başkanı Joe Biden'ın bu akşam Kongre ortak oturumunda yapacağı "Birliğin Durumu" konuşmasına katılmayacaklarını bildirdi.

Temsilciler Meclisi Üyesi Thomas Massie, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ben gayet sağlıklıyım, Kovid-19 testi yaptırmayacağım. Bu nedenle de Birliğin Durumu konuşmasına katılmayacağım." ifadesini kullandı.

Florida Senatörü Marco Rubio, açıklamasında, "Bugün Kovid-19 testi olmak için vaktim yok. Sadece kendimi kötü hissedersem test olurum." ifadesini kullanarak konuşmaya katılmayacağını bildirdi.

Temsilciler Meclisi Üyesi Chip Roy ise Twitter paylaşımında, Rubio'nun açıklamasına katıldığı ve konuşmaya katılmayacağını belirtti.

"Ülkenin neredeyse tamamı Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırdı"

Bir başka Temsilciler Meclisi Üyesi Matt Rosendale ise The Daily Caller'a yaptığı açıklamada, "Kongre üyeleri gerekmedikçe sosyal mesafe kurallarına ve Kovid-19 testine tabi olmamalı. Ülkenin neredeyse tamamı Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Temsilciler Meclisi Üyesi Bob Good da The Daily Caller'a yaptığı açıklamada, "Biden'ın, ülkemizde açtığı hasarın sorumluluğunu almayacağı bir konuşmayı dinlemek için gereksiz bir Kovid-19 testi vermeyeceğim." ifadesini kullandı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi maske takmayacak

Öte yandan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin önerisiyle konuşmaya maskesiz katılacağını bildirdi.

ABD Kongresi Doktoru Brian Monahan, önceki gün yaptığı açıklamada Birliğin Durumu konuşmasında maske takmanın zorunlu olmadığını ancak bütün Kongre üyeleri ve misafirlerinin negatif test sonucu göstermesi gerektiğini bildirmişti.

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Kaynak: AA

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