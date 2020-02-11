Bazı depremzedelere yardım ulaşmadığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bazı depremzedelere yardım ulaşmadığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı - Son Dakika

Bazı depremzedelere yardım ulaşmadığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı

6 saat önce

Bazı internet sitelerinde Elazığ'da Karşıyaka Mahallesi'nde depremzedelere yardım ulaşmadığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirlendi.

Bazı internet sitelerinde Elazığ'da Karşıyaka Mahallesi'nde depremzedelere yardım ulaşmadığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirlendi.

Elazığ'da 24 Ocak'ta merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Karşıyaka Mahallesi'ndeki depremzedelere yardım ulaşmadığı yönünde bazı internet sitelerinde çıkan haberin doğru olmadığı anlaşıldı.

Karşıyaka Mahalle Muhtarı Ruhi Demirbaş, mahallede ağır hasarlı evlerin çok fazla olmadığını söyledi.

Mahalledeki bazı vatandaşların çadırda kaldığını, bazılarının ise gelen yardımları aldıktan sonra tekrar evlerine döndüğünü belirten Demirbaş, Kızılay ve AFAD ekiplerinin gıda kolileri dağıttığını bildirdi.

Demirbaş, depremin ardından devletin vatandaşlara her türlü yardımı yaptığını vurguladı.

"Devlet her türlü arkamızda"

Mahalle sakinlerinden Gaffure Aşık da deprem korkusu nedeniyle evlerine giremediklerini belirtti.

Mahallede kurulan çadırlarda kaldıklarını aktaran Aşık, "Burada da çok şükür sabah öğlen akşam yemeklerimiz geliyor. Devletimiz odunumuzu kömürümüzü yolluyor, sobamızı verdi. Soğuktan bir nebze de olsa kurtulduk. Aç açıkta kalmadık. İhtiyacımızı söylüyoruz. Suyumuzu da odunumuzu da kömürümüzü de getiriyorlar. Bu konuda devlet her türlü arkamızda." ifadesini kullandı.

Mahalle sakinlerinden İrfan Gezerer ise çadır alanından sorumlu yetkililere sorunlarını ilettiklerinde çözüme kavuşturulduğunu anlattı.

Gezerer, yapılan yardımlarla ilgili şunları kaydetti:

"Allah devletimizden razı olsun, başımızdan eksik etmesin. Yardımımızı alıyoruz. Çadırımız olsun, battaniyemiz olsun, gıda olsun her şeyimizi aldık."

"Çok şükür bizi darda bırakmadılar"

Ali Timuştek ise evinin hasarlı olması nedeniyle çadırda kaldığını dile getirdi.

Timuştek, "Çok şükür bizi darda bırakmadılar. Yardım ettiler. Devletimiz arkamızda, sırtımızda." diye konuştu.

Bazı depremzedelere yardım ulaşmadığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı

Karşıyaka, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:29 Kaynak: AA
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