Bazı doktorlar Erzurum, Kars ve Ağrı'da iş bırakma eylemi yaptı - Son Dakika
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Bazı doktorlar Erzurum, Kars ve Ağrı'da iş bırakma eylemi yaptı

14.03.2022 16:01
Bazı doktorlar Erzurum, Kars ve Ağrı'da iş bırakma eylemi yaptı

Erzurum, Kars ve Ağrı'da bazı doktorlar 14 Mart Tıp Bayramı'nda iş bırakma eylemi yaptı.

Erzurum, Kars ve Ağrı'da bazı doktorlar 14 Mart Tıp Bayramı'nda iş bırakma eylemi yaptı.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi bahçesinde bir araya gelen bir grup doktor ile tıp fakültesi öğrencileri, çeşitli dövizler taşıdı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Dr. Enver Aval, doktorların savaşta, barışta, depremde, selde, yangında "önce hastam" diyerek büyük fedakarlıklara hayatını mesleğine adadığını söyledi.

Hekimlerden tek dertleri ücretmiş gibi bahsedilmesinin kendilerini derinden yaraladıklarını belirten Aval, 14-15-16 Mart tarihlerinde iş bırakmalarının nedenlerini şu ifadelerle açıkladı:

"Bizler işimizi canla başla yaparken hakarete uğramayı, darp edilmeyi ve şiddeti kabul etmiyoruz. Can kurtarırken öldürülmeye razı gelmiyoruz. Bizler hak ettiğimiz hekimlik onuruna yakışır muamele görmeyi istiyoruz. Fakat biz hekimler, mücadeleden hiçbir zaman kaçmadık. Gördüğümüz eziyete ve itibarsızlaştırma çabasına rağmen bugüne kadar görevlerimizi hakkıyla yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz."

Kars

Kars'ta da Harakani Devlet Hastanesi önünde, "Sağlıklı gelecek ellerimizde, emek bizim, söz bizim" sloganıyla bir araya gelen doktorlar iş bırakma eylemi yaptı.

Türk Tabipler Birliği (TEB) Merkez Konsey Üyesi Onur Naci Karahancı, burada yaptığı basın açıklamasında, hakları için mücadele verdiklerini söyledi.

Emeklerinin karşılığını alamadıklarını savunan Karahancı, "Oyalama istemiyoruz, daha fazlasını değil, yalnızca hakkımız olanı istiyoruz. Şiddetin olmadığı insanca çalışma koşulları, emekliliğimize yansıyacak insanca ücret istiyoruz. Halkın sağlığı için en az 20 dakika muayene süresi ayırabildiğimiz, hastaların aylarca randevu sırası beklemediği nitelikli sağlık hizmeti sunmak istiyoruz." dedi.

Ağrı

Ağrı'da da Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya gelip iş bırakma eylemi yapan doktorlar adına açıklama yapan Uzman Doktor Emrah Türk, büyük fedakarlıklarla göstererek haytalarını bu mesleğe adadıklarını ifade etti.

Hastanın olduğu her cephede, salgında ve savaşta en ön safta bir asker gibi görev yaptıklarını ifade eden Türk, "Bizler, bu ülkenin çocukları, gençleri, yaşlıları ve hekimleriyiz. Bizler bugün, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlamıyor, ülke genelinde hekimler adına 3 günlük yas ilan ediyoruz." ifadesini kullandı.

Gruptakiler, basın açıklamalarının ardından dağıldı.

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Tıp Bayramı, Erzurum, Mart, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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