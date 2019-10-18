Son Dakika Haberleri: Bazı dokuma ürünlerinin ithalatına ilave gümrük vergisi
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Bazı dokuma ürünlerinin ithalatına ilave gümrük vergisi

50 dakika önce

Bazı özel dokunmuş mensucat ürünlerinin ithalatına yüzde 10 ilave gümrük vergisi getirildi.

Bazı dokuma ürünlerinin ithalatına ilave gümrük vergisi, System.String[]

Bazı özel dokunmuş mensucat ürünlerinin ithalatına yüzde 10 ilave gümrük vergisi getirildi.

İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, aralarında gaz mensucat, tüller ve diğer mensucat, dokunmuş kurdeleler, etiketler, markalar, parça halinde kordon, saçak, ponpon, metal veya metalize ipliklerden mensucat, işlemeler ve kapitoneli mensucatın da olduğu ürünlerin ithalatında uygulanacak ilave gümrük vergisi oranları belirlendi.

A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan yüzde 10 ilave gümrük vergisi alınacak. Buna karşın, Türkiye'nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkelerden ithalatta ise eşyanın menşesinin belgelenmesi halinde söz konusu ilave vergi uygulanmayacak.

Cumhurbaşkanı, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:40 Kaynak: AA
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