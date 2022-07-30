Twitter isim değiştirme nasıl yapılır? (2022) - Son Dakika
Üye Girişi

Twitter isim değiştirme nasıl yapılır? (2022)

30.07.2022 09:06
Twitter isim değiştirme nasıl yapılır? (2022)

Bazı durumlarda kullanıcılar, Twitter kullanıcı adlarını değiştirmek istiyor. Peki Twitter isim değiştirme nasıl yapılır?

Günlük 217 milyon aktif kullanıcı ile sosyal medya platformları arasında başı çeken Twitter, ülkemiz dahil tüm dünyada sıklıkla tercih ediliyor. Özellikle toplumsal olaylarda kullanıcıların tepkilerini göstermek için geldiği ilk yer olan platform, bu alanda rakiplerinden kolaylıkla ayrılıyor.

Tabii bir sosyal medya platformunda paylaşım yapmak ve takipçilere hitap etmek için kolaylıkla akılda kalan bir kullanıcı adı seçilmesi gerekiyor. Bazı durumlarda kullanıcılar, seçtikleri ismi beğenmeyerek değiştirmek isteyebiliyorlar. Peki Twitter isim değiştirme nasıl yapılır? Yazımızda anlattık…

Twitter isim değiştirme işlemi – PC sürümü

Twitter kullanıcı adı, "@" simgesiyle başlar, hesabınıza özeldir ve profil URL'nizde karşınıza çıkar. Aynı zamanda tweetlere yanıt verirken, mesaj gönderirken ve alırken diğer kullanıcılar tarafından görülür.

Platform tarafından kullanıcı adı seçiminde bazı kısıtlamalar söz konusu. Bunlara seçilecek ismin 5 ila 15 karakter uzunluğunda olması, boşluksuz olarak yalnızca harf, rakam ve alt çizgi içermesini örnek verebiliriz.

GPS Nedir? Konum takibi nasıl yapılıyor?

Adım 1: Buradan Twitter web sayfasına gidin ve kullanıcı adınız ve şifrenizle giriş yapın.

Twitter isim değiştirme nasıl yapılır? (2022)

Adım 2: Sol alt köşede yer alan gezinme çubuğundaki "Daha Fazla" seçeneğine tıklayın.

Twitter isim değiştirme nasıl yapılır? (2022)

Adım 3: Ayarlar ve Gizlilik sekmesini açın.

Twitter isim değiştirme nasıl yapılır? (2022)

Adım 4: Hesap Bilgileri'ne tıklayın. Burada kullanıcı doğrulaması için şifrenizi girmeniz istenecek.

Twitter isim değiştirme nasıl yapılır? (2022)

Adım 5: Şifrenizi girdikten sonra Hesap Bilgileri bölümü altında, Kullanıcı Adı sekmesine tıklayarak yeni Twitter kullanıcı adınızı girin ve kaydet seçeneğine tıklayın.

Twitter isim değiştirme nasıl yapılır? (2022)

Adım 6: Burada seçmiş olduğunuz kullanıcı adı başkası tarafından alındıysa farklı bir ad seçmeniz istenecektir.

Twitter isim değiştirme nasıl yapılır? (2022)

Adım 7: Twitter kullanıcı adınızı başarı ile değiştirdiniz.

Twitter isim değiştirme – mobil sürüm

Adım 1: Sol üst köşede yer alan profil resminize dokunun.

Adım 2: Ayarlar ve Gizlilik seçeneğine gidin.

Twitter isim değiştirme nasıl yapılır? (2022)

Adım 3: İlk önce Hesabın, ardından Hesap Bilgileri adımlarını izleyin.

Twitter isim değiştirme nasıl yapılır? (2022)

Adım 4: Kullanıcı adı bölümünü açın, yeni isminizi girin ve "Bitti" butonuna tıklayın. İşlem tamamdır.

Twitter isim değiştirme nasıl yapılır? (2022)

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Halihazırda kullanmış olduğunuz Twitter kullanıcı adından memnun musunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
500
İlhan İrem'in ölümünün ardından Zeynep Beşerler'den organ bağışı sitemi İlhan İrem'in ölümünün ardından Zeynep Beşerler'den organ bağışı sitemi Elon Musk'tan Twitter'a karşı dava Elon Musk'tan Twitter'a karşı dava
Kaynak: Shiftdelete

Twitter, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Twitter isim değiştirme nasıl yapılır? (2022) - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
08:54 DEVA ve Gelecek arasında 'kimlik' polemiği! Ali Babacan'dan Ahmet Davutoğlu'na: Böyle yol yürünmez
08:24 Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un Netflix dizisindeki öpüşme sahneleri sosyal medyayı ikiye böldü
08:21 İkinci elde durgunluk var! Araç stoklayıp piyasayı yükseltenler satış yapamıyor
07:38 İlhan İrem'in ölümünün ardından Zeynep Beşerler'den organ bağışı sitemi
06:29 Baba ve 13 yaşındaki oğlu TIR'ın altında kalan otomobilde can verdi
00:18 Oto gaza zam! Gece yarısından sonra litresi 30 kuruş artacak
23:56 Ümit Özdağ, Devlet Bahçeli'yi neden eleştirmediğini Erdoğan ve Erbakan örneğiyle açıkladı: Bu bizim stratejimiz
23:30 Milyonların merakla beklediği EYT sorununun çözümü için masada 3 formül var! Son kararı Erdoğan verecek
23:10 Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Luan Peres'i renklerine bağladı! İşte bonservis bedeli
23:10 Avrupa'da Maymun çiçeği virüsünden ilk ölüm yaşandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 09:11:04. #1.13#
SON DAKİKA: Twitter isim değiştirme nasıl yapılır? (2022) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement