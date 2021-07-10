Bazı duvar kağıtları ve benzeri kaplamaların ithalatında uygulanan korunma önlemi 3 yıl uzatıldı

Ticaret Bakanlığı, bazı duvar kağıtları ve benzeri kaplamaların ithalatında uygulanan korunma önleminin 3 yıl uzatılmasına karar verdi.

Bakanlık tarafından hazırlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, soruşturma konusu "bazı duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları"nın ithalatında uygulanan korunma önleminin 3 yıl uzatılmasına, ek mali yükümlülüğün belirlenmesine, soruşturma konusu eşyanın ihracatçıları olarak önemli bir menfaati olan Dünya Ticaret Örgütü üyeleri ile talep olması halinde istişarelerde bulunulmasına, gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve önlemin istihsali hususunda Cumhurbaşkanlığına öneride bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verdi.

Söz konusu ürünlere ilişkin ek mali yükümlülükler, 6 Ağustos 2021-5 Ağustos 2022 dönemi için kilogram başına 3 dolar, 6 Ağustos 2022-5 Ağustos 2023 dönemi için kilogram başına 2,75 dolar ve 6 Ağustos 2023-5 Ağustos 2024 dönemi için kilogram başına 2,5 dolar olarak belirlendi.