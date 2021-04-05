Bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin soruşturmada şüphelilerin 6'sı İstanbul'da gözaltına alındı - Son Dakika

Bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin soruşturmada şüphelilerin 6'sı İstanbul'da gözaltına alındı

05.04.2021 09:13
Bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin soruşturmada şüphelilerin 6'sı İstanbul'da gözaltına alındı, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı İstanbul'da yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı İstanbul'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Başsavcılığın kararı doğrultusunda harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametleri İstanbul'da bulunan emekli amiraller Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç ve Türker Ertürk'ü gözaltına aldı.

Şüphelilerin, Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

İstanbul'da ikamet eden ancak yaş durumları nedeniyle haklarında gözaltı kararı verilmeyen emekli amiraller Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a, evlerindeki arama el koyma işlemi sonrası, emniyete müracaat ederek ifade vermeleri için tebligat yapıldı.

Cumhuriyet, İstanbul, Ankara, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin soruşturmada şüphelilerin 6'sı İstanbul'da gözaltına alındı - Son Dakika


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